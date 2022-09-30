Нацбанк: МВФ може надати Україні додаткові $1,3 млрд

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, внаслідок чого Україна зможе отримати до 1,3 млрд доларів додаткової допомоги, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Відповідне рішення Рада виконавчих директорів МВФ затвердила 30 вересня. Ним передбачено розширення інструментів антикризового фінансування (Rapid Financing Instrument, RFI).

Це розширення, або "антишокове продовольче вікно", передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

"Україна планує скористатися цією можливістю і буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько 1,3 млрд дол. США від МВФ" , – заявили в НБУ.

"Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні".