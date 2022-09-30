Єврокомісія опублікувала нові рекомендації щодо видачі віз росіянам

Єврокомісія у п’ятницю, 30 вересня, представила нові рекомендації щодо видачі віз громадянам країни-агресора Росії, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ЄК.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що ухилення росіян від мобілізації не обов'язково означає, що вони проти війни як такої. Вона також наголосила: не можна виключати, що росіяни, які намагаються поїхати від мобілізації в Євросоюз, загрожують безпеці чи міжнародним відносинам країн ЄС або блоку загалом.

Єврокомісія представила нові рекомендації з приводу видачі віз росіянам, що включають суворішу оцінку обґрунтованості поїздок, суворіший перегляд вже виданих віз, скоординовані перевірки на зовнішніх кордонах ЄС, комплексні перевірки громадян Росії тощо. Деякі з нових рекомендацій:

країни-члени ЄС мають застосовувати суворий підхід під час оцінки обґрунтованості поїздки і не повинні приймати заявки на отримання шенгенської візи від росіян, які перебувають у третіх країнах, для короткострокового перебування або транзиту — їх слід спрямовувати у відповідні консульства, зазвичай у Росії;

країни ЄС мають проводити ретельну індивідуальну оцінку того, чи має громадянин Росії право на отримання візи на «гуманітарних засадах»;

країни ЄС повинні застосовувати суворий підхід під час перегляду віз, виданих громадянам РФ. За наявності підстав для анулювання чи відкликання візи прикордонник може ухвалити таке рішення незалежно від країни ЄС, яка видала візу;

наявність візи не дає автоматичного права на в'їзд у Шенгенську зону. Прикордонники мають скоординовано оцінювати, чи відповідає громадянин РФ умовам в'їзду, і не допускати, щоб після відмови у в'їзді в одну країну-члена росіянина пустили в іншу;

при індивідуальній оцінці прикордонні служби мають враховувати, що дозвіл на в'їзд у Шенгенську зону росіянина під час того, як його країна веде незаконну воєнну агресію проти кандидата в ЄС України, може завдати серйозних збитків міжнародним відносинам, та зважати на "поточний геополітичний контекст". При цьому особи із «законним інтересом залишити територію Росії» повинні мати можливість в'їхати до ЄС.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні «часткову мобілізацію». Це сталося на тлі великих втрат військ РФ в Україні та провалів російської армії на полі бою. Після цього росіяни почали масово залишати країну.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, кількість росіян, що виїхали з країни, ймовірно, перевищує чисельність усіх сил вторгнення, задіяні Росією в лютому 2022 року.

З 19 вересня Польща, Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд громадянам Росії з туристичними шенгенськими візами, виданими країнами ЄС.

12 вересня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією на тлі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.