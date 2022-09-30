Путін підписав указ про осінній призов: заберуть 120 тисяч росіян

Путін підписав указ про осінній призов: заберуть 120 тисяч росіян
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про осінній призов – на військову службу заберуть 120 тисяч осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Офіційний інтернет-портал правової інформації РФ.

Згідно з указом, Путін постановив з 1 листопада по 31 грудня призвати на військову службу 120 тисяч осіб.

Йдеться про громадян РФ у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до російського законодавства призову на військову службу.

Також згідно з документом, з 1 жовтня потрібно здійснити звільнення з військової служби солдатів, матросів, сержантів і старшин, термін військової служби за призовом яких закінчився.

Указ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Передісторія: 

  • 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Повідомлялося, що в Росії планують призвати 300 тисяч резервістів.
  • Відразу після виступу президента РФ Путіна росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих "безпечних" країн досягли астрономічних значень. 
  • Пізніше з'ясувалося, що в указі про мобілізацію є таємний пункт, який дає змогу Міноборони країни призвати на війну мільйон людей.
  • Повідомлялося, що у Кремлі обговорюють можливість введення воєнного стану і заборони виїзду чоловіків за кордон. 
  • В українському Генштабі 29 вересня повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

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