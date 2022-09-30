У п'ятницю, 30 вересня, українські десантники звільнили Дробишеве на Донеччині. Населений пункт знаходиться за 9 км від тимчасово окупованого Лиману, повідомляє Новое время.

У мережі з'явилося відео зі зверненням українських військових із звільненого населеного пункту.

Дробишево звільнили українські воїни із 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Дробишево знаходиться всього за 9 км на північ від тимчасово окупованого Лиману. Вранці 30 вересня з'явилася інформація, що ЗСУ увійшли до селища Ямпіль. Воно знаходиться приблизно за 17 кілометрів на південний схід від Лиману.

Раніше прес-секретар східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що операція з оточення російського угруповання біля Лимана знаходиться "на етапі завершення". ЗСУ взяли під вогневий контроль усі шляхи до міста.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Росії доведеться просити Україну про виведення російських військових з оточення в районі Лимана, якщо Кремлю до них є справа.