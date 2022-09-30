Подоляк: Україна проводила консультації з НАТО перед поданням заявки

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що перед поданням заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою Україна проводила консультації з Альянсом, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону в п'ятницю, 30 вересня, радник розповів, що «попередні консультації дійсно проводилися протягом певного часу на рівні різних експертів і перших осіб і держави, і блоку НАТО».

"…Всі «цілі», які РФ ставила перед собою, анульовано українською стороною. Одна з них була не допустити просування України до НАТО. Ми зафіксували: є Україна, в Україні є своя зовнішня політика, яка реалізовуватиметься максимально ефективно і так, як нам потрібно" , — додав Подоляк.

Він також зазначив, що Україна має величезний досвід участі у війні великої інтенсивності сучасного типу, якого немає в жодній країні НАТО, тому для Альянсу «важливо, щоб Україна була у складі НАТО».

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 вересня, заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Він запропонував, щоб на час переговорів про вступ України партнери нашої країни реалізували пропозиції щодо гарантій безпеки, перераховані в Київському безпековому договорі.