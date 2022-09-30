Блінкен: США не бачать ознак, що Росія готується застосувати ядерну зброю

США не вбачають ознак, що Росія готується до застосування ядерної зброї проти України, заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Ми дуже уважно стежимо за тим, чи Росія робить насправді щось, що вказує на те, що вони розглядають можливість використання ядерної зброї. На сьогодні ми не бачили, щоб вони робили такі дії" , - сказав Блінкен.

При цьому він додав, що США серйозно ставляться до погроз російського диктатора Володимира Путіна.

"Що стосується намірів президента Путіна, я не збираюся будувати здогади про те, що в нього на думці, я можу просто сказати вам, що ми плануємо всі можливі сценарії, включаючи цей" , - сказав Блінкен.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін після оголошення мобілізації у РФ вкотре пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї, сказавши, що "це не блеф".

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї є, але її якість та стан викликає питання.

В українській розвідці вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою».

За їхніми даними, ядерні удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також на важливі командні центри та критичну інфраструктуру.