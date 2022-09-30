Ізраїль не визнає анексію РФ окупованих територій України
Ізраїль не визнає анексію Російською Федерацією тимчасово окупованих територій України, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Ізраїлю в Twitter.
"Ізраїль підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексію чотирьох областей Росією. Ізраїль неодноразово повторював цю чітку позицію, включно з останніми днями", - сказано в повідомленні.
Раніше російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
При чому чотири окуповані області хочуть об'єднатися в один новий федеральний округ РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова вести переговори з Росією лише за правління нового президента.