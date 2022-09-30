Канада та країни Балтії підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО

Після подання Україною заявки на вступ до Альянсу в пришвидшеному порядку міністри закордонних справ Литви, Латвії, Естонії та Канади заявили, що підтримують якнайшвидший вступ України до НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Очільник МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу опублікували на своїх сторінках у Twitter однакові повідомлення на підтримку членства України в НАТО.

"Балтійські друзі України повністю підтримують прийняття України до НАТО так швидко, як це можливо. Сміливість України, яка надихає, може лише зміцнити наш союз" , — йдеться в заяві балтійських дипломатів.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі також висловилася за вступ України до Північноатлантичного Альянсу.

"Наша позиція не змінилася. Ми віримо в політику відчинених дверей НАТО, і ми завжди були за Україну в НАТО. Ми вважаємо, що Україна має бути частиною НАТО" , — сказала Жолі на пресконференції у Вашингтоні.

Новину про заявку України на пришвидшений вступ до НАТО прокоментував також держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Політика США не змінилась, ми підтримуємо політику відкритих дверей НАТО, але для цього існує процес, якого країни мають дотримуватись" , — цитує Блінкена "Голос Америки".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за процедурою, яка "відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти", тобто у пришвидшеному порядку.

Для вступу країни до НАТО необхідне схвалення всіх членів Альянсу, яких наразі 30.