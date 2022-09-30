Буданов зробив прогноз про завершення війни: скоро все закінчиться

Наступної зими війна значно стихне, а навесні відбудеться вихід на межі України 1991 року, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в ефірі національного телемарафону.

"Скоро це закінчиться... Десь наприкінці травня я розповів, як алгоритм відбуватиметься. Я тоді сказав, що червень буде для нас поганим, трохи втрачатимемо. У липні буде застій, у серпні почнемо рухи з відновлення територій. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зими почнеться завершення цього конфлікту, виходом на першому етапі на кордони станом на 1991 рік" , - зазначив Буданов.

Керівник ГУР також зазначив, що вихід на адмінкордони України відбудеться до кінця весни, можливо, трохи раніше. Днями можна помилятися, але не в алгоритмах.

Раніше Буданов заявив, що Російська Федерація справді може спробувати захопити Одесу наступного року. За його словами, Росія продовжуватиме робити своє, але нічого в неї в Україні не вийде.

Також раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що для України війна закінчиться тоді, коли ми повернемо своє, а зайве нам не потрібно.