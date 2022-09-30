Росія заблокувала в ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Росія як постійний член Ради Безпеки ООН на засіданні в п’ятницю наклала вето на резолюцію S/2022/720 із засудженням так званих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України і вимогою виведення російських військ, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить трансляція засідання.

Чотири країни -Китай, Індія, Габон і Бразилія – під час голосування утрималися, решта 10 членів Ради Безпеки підтримали резолюцію, підготовлену Сполученими Штатами та Албанією. Для ухвалення резолюції було б достатньо мінімум дев’яти голосів членів Радбезу без вето постійних членів.

У документі засуджується "організація Росією незаконних так званих референдумів у регіонах у межах міжнародно визнаних кордонів України", які "не мають жодної юридичної сили". Також у резолюції міститься заклик до Росії "негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Під час обговорення постійний представник РФ в ООН Васілій Нєбєнзя звинуватив США в "непристойності": мовляв, винесення на голосування резолюції із засудженням дії постійного члена Радбезу порушує усталену практику й провокує Москву на застосування права вето.

У відповідь постпред США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд заявила, що резолюція буде винесена на голосування в Генеральній Асамблеї, де відсутнє право вето, щоб засвідчити, що світ "все ще на боці суверенітету й захисту територіальної цілісності".

Як відомо, окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

А 30 вересня президент Російської Федерації підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

США, Велика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.