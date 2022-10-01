Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні

Президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове державне фінансування, який дозволяє уникнути призупинення роботи державних установ і передбачає виділення 12,3 мільярда доларів допомоги Україні, повідомляє Європейська правда.

У повідомленні вказано, що закон "передбачає асигнування федеральним відомствам на 2023 фінансовий рік (починається 1 жовтня) до 16 грудня 2022 року для продовження проєктів та діяльності федерального уряду, а також включає додаткові асигнування для реагування на ситуацію в Україні".

Нагадаємо, у четвер законопроєкт підтримав Сенат, а в п'ятницю – Палата представників США. Він набув чинності до кінцевого терміну, коли у США закінчується фінансовий рік і за відсутності схваленого фінансування оголошується шатдаун – вимушене призупинення роботи держустанов.

Законопроєкт включає пакет допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами. Це зокрема:

$3 млрд на надання військової допомоги, включаючи навчання, обладнання, озброєння та логістичну підтримку;

$1,5 млрд на поповнення запасів американського обладнання, наданого Україні або іноземним країнам, які надали підтримку;

$2,8 млрд на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки.

додаткові $35 млн на фінансування реагування на "потенційні ядерні та радіологічні інциденти" в Україні, а також на запобігання крадіжкам цих матеріалів.

Як повідомлялося, міністерство оборони США в середу оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги розміром 1,1 мільярда доларів, до якого зокрема входять 18 високомобільних артилерійських ракетних систем, або HIMARS.