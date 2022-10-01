КНДР вперше провела чотири випробування балістичних ракет

КНДР вперше в історії провела одразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив заступник міністра оборони Японії Тосіро Іно.

Він наголосив, що подібне підвищення ескалації загрожує безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти, у зв'язку з чим ми висловили протест щодо лінії посольства в Пекіні.

За словами Іно, одна запущена у суботу балістична ракета КНДР подолала відстань до 400 км, друга – до 350 км, висота польоту обох становила до 50 км. Ракети, імовірно, мали траєкторію польоту, що змінювалася, і впали за межами виняткової економічної зони Японії.

З початку року КНДР провела 22 випробування озброєння. Попередні відбулися 25, 28 та 29 вересня.

Нагадаємо, раніше КНДР здійснила черговий ракетний запуск у бік акваторії Японського моря. Крім того, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.