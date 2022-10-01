Генштаб: для війни Росія залучає курсантів військових училищ

Для війни в Україні російське військове керівництво передчасно залучає курсантів військових училищ – через нестачу, перш за все, офіцерських кадрів, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 1 жовтня.

У Тюменському військовому училищі буде достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом.

Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Для цих підрозділів планують заходи підготовки та злагодження терміном не більше як місяць, з вибуттям до району бойових дій в Україні.

За добу противник завдав 4 ракетних та 15 авіаударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ. Постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник стріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

– в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка; на Краматорському напрямку – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

– в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне; на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

– в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка; на Авдіївському напрямку – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

– в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль; на Новопавлівському напрямку – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

– в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка. на Запорізькому напрямку - в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

- в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка. на Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

За добу ЗСУ відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара. Наша авіація завдала 11 ударів. Уражений опорний пункт противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 ЗРК. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 11 пунктів управління різного рівня і 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили ще 14 військових об’єктів ворога - склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.