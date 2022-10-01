Дніпропетровська ОВА: росіяни з "Градів" та артилерії обстріляли Нікополь
У ніч проти 1 жовтня росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.
Про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Нікопольський район російські війська накрили Градами та важкою артилерією п’ять разів. Найбільше дісталося Нікополю, куди прилетіло понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило", — йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки у місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.
"У Великомихайлівській громаді Синельниківського району люди цілі. Масштаби руйнацій з’ясовуються", — додав Резніченко.