Дніпропетровська ОВА: росіяни з "Градів" та артилерії обстріляли Нікополь

У ніч проти 1 жовтня росіяни ударили по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Про це заявив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

"Нікопольський район російські війська накрили Градами та важкою артилерією п’ять разів. Найбільше дісталося Нікополю, куди прилетіло понад 30 російських снарядів. Людей не зачепило" , — йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки у місті понівечені приватні будинки, господарські споруди, кафе та готель. Понад тисяча сімей лишилися без світла. Енергетики уже лагодять лінії.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах минулося без постраждалих.