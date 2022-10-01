Politico: заявка України щодо НАТО стала несподіванкою для Байдена

Заява України про прискорений вступ до НАТО стала несподіванкою для адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє Європейська правда.

Про це пише видання Politico з посиланням на двох американських чиновників, знайомих з внутрішніми обговореннями.

Видання не наводить прямих цитат джерел, від яких отримало цю інформацію. Натомість наводить коментар спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка уникла прямої відповіді на запитання, чи підтримує вона вступ України до НАТО.

"Ми дуже віддані демократії в Україні. Давайте виграємо цю війну. Але я була би за те, щоб вони мали гарантію безпеки" , - сказала Пелосі.

Натомість демократ Майк Квіглі висловив підтримку заявці Україн.

"Боротьба України - це причина, чому ми взагалі створили НАТО. Після Другої світової війни ми визнали, що авторитарному режиму не можна дозволити знищити демократичну країну. Я думаю, що ми маємо це підтримати" , - сказав Квіглі.

Нагадаємо, в п’ятницю Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу і закликав західних партнерів втілити підготовлені Україною пропозиції гарантій безпеки, викладені в Київському безпековому договорі (Kyiv Security Compact).

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.