Мер Миколаєва: окупанти завдали ракетного удару, пошкодили будинок

Ракетним ударом по житловому будинку в Миколаєві окупанти РФ зруйнували квартири на двох поверхах. Постраждалих унаслідок атаки немає, повідомляє Новое время.

Про це заявив мер міста Олександр Сєнкевич у суботу, 1 жовтня.

За його словами, ракета С-300 зруйнувала квартири на п’ятому та четвертому поверхах, у навколишніх будинках повилітали вікна. Також унаслідок удару постраждали автомобілі, припарковані у дворі.

Зараз на місці працюють комунальники: прибирають територію від уламків, сміття та розчищають дорогу. Проїзд вулицею поки що перекритий.