Туреччина не визнає анексію Росією українських територій

Туреччина не визнаватиме анексію Росією тимчасово окупованих українських територій. Влада підтримує суверенітет України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Туреччини.

У МЗС нагадали, що Туреччина не визнала незаконний "референдум" та анексію Криму у 2014 році, а також наголошувала на своїй підтримці України.

"Відповідно до цієї позиції, яку ми зайняли у 2014 році, ми відкидаємо рішення Росії анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України" , - йдеться у заяві.

Туреччина зазначила, що не може прийняти рішення Росії, яке є грубим порушенням встановлених принципів міжнародного права. При цьому в МЗС заявили, що підтримують мирні переговори для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, вчора Путін оголосив про анексію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

США, Великобританія та Канада вже відреагували на незаконне рішення Росії та ввели додаткові санкції.