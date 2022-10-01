Зеленський скасував осінній призов та відклав демобілізацію

Президент України Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію, повідомляє Новое время.

Про це йдеться в його указі, опублікованому на сайті глави держави 30 вересня.

Так, Зеленський вніс зміни до свого указу від 29 грудня 2021 року "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році".

Згідно з новим указом, запланована на жовтень-грудень демобілізація відкладена на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

Призов, який мав відбутися в ці місяці, скасовано.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що рішення про можливість оголошення додаткової мобілізації в Україні ухвалюватиме Генштаб. За його словами, "є певні кроки, зокрема, пов’язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою".