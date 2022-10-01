Світовий банк надасть Україні 530 мільйонів доларів фіндопомоги

Світовий банк надасть Україні 530 мільйонів доларів фіндопомоги

Світовий банк заявив про виділення додаткових 530 млн доларів на допомогу уряду України для задоволення нагальних потреб, спричинених вторгненням Росії в Україну, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в пресрелізі Світового банку.

Фінансування здійснюється через кредитні гарантії Британії (500 млн доларів) та Данії (30 млн доларів) в рамках проєкту державних витрат на підтримку адміністративної спроможності в Україні.

"На сьогодні Світовий банк мобілізував майже 13 млрд дол США для екстреного фінансування України, включно з зобов’язаннями та обіцянками донорів, з яких 11 млрд доларів США було виплачено повністю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виділені кошти мають піти на підтримку спроможності уряду, включаючи надання основних державних послуг, таких як охорона здоров’я, освіта та соціальний захист.

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