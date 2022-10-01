Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

Минулої доби в Україні загинули понад 500 російських військових, а також ЗСУ знищили один гелікоптер.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,

танків - 2354 (+16),

бойових броньованих машин – 4949 (+17),

артилерійських систем - 1397 (+6),

РСЗВ – 336 (+3),

засобів ППО – 176,

літаків – 264,

вертольотів – 226 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),

крилатих ракет – 246,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),

спеціальної техніки – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.