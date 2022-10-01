Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні
Фото: Facebook

Минулої доби в Україні загинули понад 500 російських військових, а також ЗСУ знищили один гелікоптер.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 2354 (+16),
  • бойових броньованих машин – 4949 (+17),
  • артилерійських систем - 1397 (+6),
  • РСЗВ – 336 (+3),
  • засобів ППО – 176,
  • літаків – 264,
  • вертольотів – 226 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
  • крилатих ракет – 246,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),
  • спеціальної техніки – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.

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