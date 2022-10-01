Генштаб оновив дані про втрати військ РФ в Україні
Минулої доби в Україні загинули понад 500 російських військових, а також ЗСУ знищили один гелікоптер.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 59610 (+530) осіб ліквідовано,
- танків - 2354 (+16),
- бойових броньованих машин – 4949 (+17),
- артилерійських систем - 1397 (+6),
- РСЗВ – 336 (+3),
- засобів ППО – 176,
- літаків – 264,
- вертольотів – 226 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
- крилатих ракет – 246,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18),
- спеціальної техніки – 131.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, зазначили в Генштабі.