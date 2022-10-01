Експорт з Фінляндії в Росію скоротився на 70%

Зовнішня торгівля Фінляндії з Росією серйозно скоротилася у липні, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила фінська митниця.

Експорт у Росію впав більше ніж на 70%, а імпорт із Росії – на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загалом дефіцит зовнішньої торгівлі Фінляндії ще більше збільшився. Вартість експорту зросла на 18%, а вартість імпорту – на 30%.

Основними торговими партнерами країни залишалися Німеччина та Швеція.

Нагадаємо, Фінляндія закрила кордон для російських туристів з 30 вересня. Також стало відомо, що Фінляндія хоче повністю відмовитися від імпорту скрапленого газу з РФ.