Гайдай: в "лиманському котлі" близько 5 тисяч окупантів

Станом на ранок 1 жовтня в оточенні у місті Лиман Донецької області перебувають близько 5 тисяч російських військових, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу FreeДом.

"Окупанти попросили у свого керівництва можливості вийти, на що отримали відмову. Тепер у них є три варіанти дій: чи спробувати прорватися, чи здатися, чи всім разом загинути. Там їх близько 5 тисяч, точної цифри поки немає" , – повідомив він.

Голова ОВА підкреслив, що 5 тисяч – це колосальне угрупування в оточенні. За його словами, такого ще не було в принципі.

Гайдай додав, що наразі всі шляхи підвезення туди боєкомплекту чи спокійного виходу цього угрупування з Лимана уже відрізані.