Енергоатом: окупанти викрали гендиректора Запорізької АЕС

Генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали окупанти по дорозі від станції до Енергодару і зі зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент "Енергоатому" Петро Котін.

Поки що немає інформації про місцеперебування Ігоря Мурашова.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою — він несе головну та виняткову відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції" , — заявив Котін.

Він закликав негайно звільнити керівника станції та повернути його до виконання служби на АЕС.