ОВА: окупанти обстріляли чотири райони Харківщини

За минулу добу, 30 вересня, російські військові обстрілювали населені пункти Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області, є поранені, повідомляє Новое время.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку.

З пораненнями госпіталізовано двох людей: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському — на розтяжці підірвався чоловік 39 років.