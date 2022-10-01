ЗСУ підтвердили звільнення 5 населених пунктів біля Лиману

Українські бійці оточили російське угрупування в районі Лиману. Поблизу міста звільнено п'ять населених пунктів, там тривають стабілізаційні заходи, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Російське угруповування в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки - звільнені, там тривають стабілізаційні заходи" , – розповів Череватий.

На питання журналіста, про яку кількість росіян, які опинилися в оточенні в районі Лиману може йти мова він відповів, що "десь близько 5-5,5 тисяч".

"Там справді наші дані показували, що російське угрупування (в районі Лиману - ред.) налічувало кількість в районі 5-5,5 тисяч. Проте, активні бойові дії "відмінусовували" їх бойовий склад, а також деякі групи, які намагалися прорватися. Тобто встановлення точної кількості росіян поки потребує аналізу, щоб назвати точну цифру" , – пояснює Череватий.

За його словами, спроби росіян "прорватися" досі фіксуються, але не дуже вдалі завдяки діям наших захисників.

Скріншот: Deep State Map

Речник Східного угруповання військ пояснює, Лиман важливий, тому що це черговий крок до звільнення українського Донбасу та можливість піти далі на Кремінну і Сєвєродонецьк.