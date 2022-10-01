У міноборони Німеччини відреагували на намір України вступити до НАТО

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт обережно поставилась до заяви президента України Володимира Зеленського про те, що він подасть заявку на прискорений вступ України до НАТО, повідомляє Європейська правда.

Свою позицію вона висловила під час візиту до Молдови.

Ламбрехт погодилась з тим, що Україна має право обирати ті союзи, до яких вона бажає приєднатися. Проте, за її словами, вступ до НАТО пов'язаний з певними вимогами і це питання повинні обговорити 30 країн Альянсу разом. При цьому до уваги, з її слів, треба брати актуальну ситуацію в Україні.

"Німеччина не робитиме тут жодних кроків сама" , - сказала Ламбрехт.

Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

Водночас підтримку членству України в Альянсі вже висловили держави Балтії, а також Канада.