РНБО запровадила санкції щодо понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

Зазначено, що санкції запроваджено "до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів".

До переліку, ухваленого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:

діти та родичі російського диктатора Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади РФ;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил РФ;

представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

Також ухвалено санкції проти іноземних громадян — т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.

Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.

Як повідомило виданню джерело, обізнане з рішенням відомства, у списку опинився російський олігарх Олег Дерипаска і мільярдер Михайло Фрідман, якому належить в Україні Альфа-банк (нещодавно змінив назву на Sense).