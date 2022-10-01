РНБО запровадила санкції щодо понад 3600 фізичних та юридичних осіб РФ
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб, повідомляє Новое время.
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
Зазначено, що санкції запроваджено "до значущих фізичних і юридичних осіб Росії, які не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права, або які так чи інакше залучені до агресивних кроків проти України і спільноти демократичних народів".
До переліку, ухваленого РНБО, увійшли понад 3600 фізичних та юридичних осіб. Зокрема, у списку фігурують:
- діти та родичі російського диктатора Володимира Путіна та його близького оточення;
- представники регіональних еліт та влади РФ;
- олігархи та їхнє близьке оточення;
- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
- високопосадовці державних корпорацій;
- представники вищого керівного складу збройних сил РФ;
- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.
Також ухвалено санкції проти іноземних громадян — т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України.
Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер.
Як повідомило виданню джерело, обізнане з рішенням відомства, у списку опинився російський олігарх Олег Дерипаска і мільярдер Михайло Фрідман, якому належить в Україні Альфа-банк (нещодавно змінив назву на Sense).