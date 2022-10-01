Розвідка Британії: РФ зіткнулася з дефіцитом високоточних ракет

Російські окупанти вдарили зенітною ракетою по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Це свідчить, що Росія зіткнулася з дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет, повідомляє Корреспондент.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому у Twitter міноборони Великобританії.

"30 вересня 2022 року російські війська майже напевно завдали удару по автоколоні на південний схід від міста Запоріжжя. Місцева влада повідомляє про загибель 25 цивільних осіб. Боєприпасом, ймовірно, була російська зенітна ракета далекого радіусу дії, яка використовувалася для завдання удару по наземних цілях" , - йдеться у повідомленні.

Згадані ракети – це ресурс із високою цінністю, зазначили у британській розвідці. Їхнє головне завдання - знищення літаків і снарядів під час обстрілу. Запас цих ракет у Росії обмежений, вважають у відомстві.

"Її використання для наземної атаки майже напевно було зумовлене загальним дефіцитом боєприпасів, особливо високоточних ракет великої дальності" , - йдеться у повідомленні.

РФ витрачає цінні військові ресурси у спробах досягти тактичної переваги, але при цьому вона вбиває цивільних. Причому після так званих "референдумів" та спроби анексії Росія називає мешканців регіону "своїми", зазначили у міноборони Британії.