Резніков: Україна буде поглиблювати інтеграцію в НАТО
Україна вже співпрацює з НАТО у секторі оборони глибше, ніж деякі формальні члени Північноатлантичного альянсу, і буде поглиблювати цю інтеграцію, повідомляє Українська правда.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.
"У секторі оборони ми вже співпрацюємо з Альянсом глибше, ніж деякі його формальні члени, які заслуговують титулу "головного союзника Росії в НАТО".
Ми і надалі будемо поглиблювати фактичну інтеграцію у сфері оборони. Адже це взаємовигідна співпраця. Міць сил оборони України вже усі оцінили", – заявив він.
Глава Міноборони нагадав, що НАТО – це не тільки про оборону, але й про спільні цінності. За словами Резнікова, забезпечення стійкості демократичних інституцій, відновлення довіри до правосуддя, надійний захист громадянських свобод і прав людини – це також важливі компоненти інтеграції до НАТО.
Рішення президента про подання заявки на вступ до Альянсу він назвав продовженням інтеграції і запевнив, що Україна пройде цей шлях крок за кроком.
"Сьогодні ми маємо великий арсенал західної зброї, якою успішно б’ємо російських окупантів. 11 місяців тому, коли я просив надати Україні "стінгери", у відповідь чув, що це неможливо. Все змінилося.
Український народ, українські захисники і захисниці, українська влада зробили неможливе – можливим. У нас все вийде", – підсумував Резніков.