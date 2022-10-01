Наєв: Білорусь тримає біля кордонів України до 7 батальйонно-тактичних груп

Білорусь розмістила біля кордонів з Україною до семи батальйонно-тактичних груп. Наразі там продовжуються тренування військових та налагодження інфраструктури для сил РФ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Нам відомо, що Республіка Білорусь є союзником РФ у агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп" , - розповів Наєв.

Він підкреслив, що вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Білорусі, у яких залучені як їхні Збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки.

"На території Білорусі готується інфраструктура, зокрема залізничне сполучення, аеродромна мережа, до приймання нових підрозділів, можливо, збройних сил РФ" , - каже Наєв.

Втім, за його словами, наразі випадків посилення з боку РФ на території Білорусі не відмічено.

"Але нам відомо, що така загроза може відбутися надалі" , - звернув увагу Наєв.

Зазначимо, як повідомляли раніше в розвідці, сім батальйонно-тактичних груп можуть налічувати в середньому від 4000 до 6000 особового складу.