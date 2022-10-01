"Газпром" в суботу не поставив газ італійській Eni

"Газпром" у суботу не поставив газ італійській енергетичній компанії Eni через, за словами російської компанії, неможливість транзиту територією Австрії, повідомляє Європейська правда.

Про це Eni заявила на своєму сайті в суботу.

"1 жовтня 2022 року "Газпром" повідомив, що не може підтвердити поставку запитуваних на сьогодні обсягів газу через заявлену неможливість транспортування газу через Австрію. Таким чином, сьогодні потоки російського газу, призначеного для Eni через точку входу Тарвізіо, будуть нульовими" , - йдеться у повідомленні компанії.

Водночас представник Eni в коментарі агентство ANSA зазначив, що Австрія продовжує отримувати газ у точці доставки на кордоні Словаччини та Австрії.

"Ми працюємо над тим, щоб перевірити з "Газпромом", чи можливо відновити потік до Італії" , - зазначив він.

Як повідомлялося, Італія планує скоротити споживання газу на 7% протягом зими. Італійський план передбачає скорочення зимового графіку опалення на два тижні і зменшення опалення в будинках і офісах.