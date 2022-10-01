Іспанія відправила в Україну літак із медичними матеріалами

Іспанія 30 вересня відправила військовий медично-транспортний літак своїх повітряних сил з медикаментами для України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в суботу, пише "Європейська правда".

Літак C-295 у п’ятницю вилетів з Іспанії в напрямку Польщі. Там він забере вісьмох поранених українців та згодом переправить їх до Іспанії.

Також літак транспортує 300 кг медикаментів, які прямують до України. На борту літака перебуває медична аероевакуаційна група, перекладач та фахівці з інших сфер допомоги.

Літак перевозить 300 кг медичного майна, що складається з індивідуальних бойових медичних комплектів та респіраторів. У Польщі майно буде передане представникам України за її запитом і слугуватиме для збільшення можливостей догляду за пораненими внаслідок війни.

На початку вересня Іспанія відправила літак з боєприпасами для великокаліберної польової артилерії для України.

Раніше повідомлялося, що Іспанія надіслала Україні систему протиповітряної оборони, боєприпаси та броньовані автомобілі.