Глава Енергоатому: Росія намагається передати Запорізьку АЕС "Росатому"

Російська Федерація намагається передати Запорізьку АЕС російській енергетичній компанії "Росатом". Окупанти змушують персонал підписувати відповідні угоди, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це пише The Guardian.

За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, російські військові намагаються змусити український персонал підписати угоди для роботи в "Росатомі".

Заява Котіна прозвучала після того, як окупанти затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова й із зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

Як відзначив Котін, ймовірно російські військові намагаються змусити Мурашова прийняти крок росіян по захопленню ЗАЕС.