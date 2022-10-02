Одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла внаслідок витоку

Тиск на газопроводі "Північний потік-2" стабілізувався після того, як одна з труб спорожніла, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Данського енергетичного агентства у Twitter.

"Компанія Nord Stream 2 AG проінформувала Данське енергетичне агентство про те, що на газопроводі "Північний потік-2" досягнуто стабільного тиску. Таким чином, це вказує на те, що витік газу на цьому трубопроводі припинився" , - сказано в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо про три витоки газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Після цього шведські сейсмологи припустили, що витік могли спричинити підводні вибухи, які були зафіксовані біля труб газопроводів.