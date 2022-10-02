Резніков: Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО

Українські військові опанували понад 300 стандартів НАТО. Україна вже стала членом Альянсу де-факто, але лишилося стати ним де-юре, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

"Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО. За шість місяців війни ми опанували "натівську" зброєю, причому дуже складну. Артсистеми 155-го калібру, MLRS, зенітні установки Gepard і багато чого іншого" , - зазначив Резніков.

Він також наголосив, що українські військові проходили та проходять навчання на цих системах та успішно їх використовують на полі бою.

Раніше Резніков заявив, що в секторі оборони Україна співпрацює з НАТО більш глибоко, ніж деякі його формальні члени. Україна й надалі поглиблюватиме фактичну інтеграцію у сфері оборони.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, що країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що рішення України вже підтримали чотири країни, такі як Канада, Литва, Латвія та Естонія, проте процедура потребує одноголосного схвалення всіх 30 членів Альянсу.