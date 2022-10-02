ЗСУ повідомили про звільнення Лимана

Українські військові з 81-ї окремої аеромобільної бригади та батальйону Нацгвардії імені Сергія Кульчицького повідомили, що звільнили Лиман Донецької області. Відео опублікував у Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Новое время.

Бійці розповіли, що звільнили та взяли під контроль Лиман. Наприкінці відео захисники України скинули триколори країни-агресора з адмінбудівлі та встановили там український прапор.

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні казав, що в Лимані ще тривають бойові дії.

До цього речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що захисники України зайшли в Лиман Донецької області, там точаться бої.

Після цього міністерство оборони країни-агресора Росії заявило про відступ своїх військ із Лимана, назвавши його «відведенням на більш вигідні рубежі».

У східному угрупуванні військ також підтвердили звільнення п’яти населених пунктів біля Лимана: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. Повідомлялося, що угруповання РФ — близько 5000 окупантів — потрапило в оточення.

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