Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди в Україні на сьогодні
Фото: Курс України

Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер на Правобережжі країни, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Подекуди гроза.

    При цьому прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

    Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.

    На високогір'ї Карпат впродовж доби +4 +9 градусів, а в Криму до +26.

    Погода в Києві

    Сьогодні в Києві та області хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі по області місцями значні опади.

    Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви 15-20 м/с.

    Температура повітря у Києві вночі становитиме +10 +12, вдень підніметься до близько +15 градусів.

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