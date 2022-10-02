Дніпропетровська ОВА: окупанти застосували дрони-камікадзе, РСЗВ та артилерію

У ніч на неділю, 2 жовтня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, повідомляє Новое время.

Як заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, для ударів по регіону окупанти застосовували дрони-камікадзе, РСЗВ Град та Ураган, а також важку артилерію.

Нікопольський район армія РФ накрила вогнем з Ураганів, Градів та важкої артилерії. У самому Нікополі пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнувань уточнюються. Жертв та постраждалих немає.

По Кривому Рогу після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе, який влучив у будівлю місцевого ліцею у центрі міста. В результаті було зруйновано два поверхи, сталася пожежа.