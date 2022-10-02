Генштаб: окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів

За минулу добу війська РФ завдали чотирьох ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів із РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України, повідомляє Новое время.

Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на неділю, 2 жовтня, для ударів по об'єктах інфраструктури окупанти застосовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

За минулу добу від ворожих ударів постраждало понад 30 населених пунктів, серед яких Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Також російська окупаційна армія вела вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії: