Генштаб: окупанти обстріляли понад 30 населених пунктів
За минулу добу війська РФ завдали чотирьох ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 75 обстрілів із РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України, повідомляє Новое время.
Як йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на неділю, 2 жовтня, для ударів по об'єктах інфраструктури окупанти застосовують іранські дрони-камікадзе Shahed-136.
За минулу добу від ворожих ударів постраждало понад 30 населених пунктів, серед яких Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.
Також російська окупаційна армія вела вогонь із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
- на Сіверському напрямку – у районах населених пунктів Середина Буда, Фотовиж та Будки Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Вовчанськ та Гатище Харківської області;
- на Краматорському напрямку – Григорівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Роздолівка;
- на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Опитне, Яковлівка, Юр’ївка та Новоселівка;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка та Водяне.
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарський, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.
- на Південнобузькому напрямку обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії зафіксовані в районах 28 населених пунктів неподалік лінії зіткнення.