Повітряні сили: ЗСУ збили п’ять із семи іранських дронів-камікадзе

Повітряні сили повідомили про збиття п’яти з семи іранських дронів камікадзе Shahed-136" у ніч на 2 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

2 жовтня уночі російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе Shahed-136 (в російській армії мають назву "Герань-2").

П’ять із семи Shahed-136 знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 2 жовтня атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе і поцілили у будівлю місцевого ліцею.