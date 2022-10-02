Британська розвідка: втрата Лимана – значна політична невдача Росії

Російські сили остаточно втратили контроль над стратегічно важливим містом Лиман Донецької області, ймовірно, зазнавши значних втрат – ця чергова невдача РФ посилить тиск на командування російської армії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в недільному огляді розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Вона оцінює, що Лиман обороняли недоукомплектовані підрозділи Західного та Центрального військових округів Росії, а також контингенти добровільно мобілізованих резервістів.

"Сили, ймовірно, зазнали значних втрат, оскільки вони відходили по єдиній дорозі з міста, яка все ще перебуває в руках росіян" , – зазначається в огляді.

Британська розвідка пояснює, що в оперативному плані Лиман має важливе значення, оскільки контроль над ним означає контроль над ключовою переправою через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону.

"Відхід Росії з Лиману також є значною політичною невдачею (Росії), враховуючи, що він розташований в межах Донецької області – регіону, який Росія нібито прагнула "звільнити" і який вона намагалася незаконно анексувати" , – додають там.

У британській розвідці зазначають, що виведення російських військ із Лимана призвело до подальшої хвилі публічної критики військового керівництва РФ із боку окремих посадовців. А подальші втрати територій "майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилення тиску на вищий командний склад".