ОВА: війська РФ обстріляли Миколаїв, 7 людей поранено

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаєву. "Прильоти" зафіксували біля двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків" , - написав Кім.

За його словами, внаслідок російської атаки будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні.