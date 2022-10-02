ОВА: війська РФ обстріляли Миколаїв, 7 людей поранено
Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаєву. "Прильоти" зафіксували біля двох будинків та лікарні, семеро людей отримали поранення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Сьогодні, 2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системами С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотириповерхових будинків", - написав Кім.
За його словами, внаслідок російської атаки будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні.
"Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб", - додав голова ОВА.