У Болгарії обирають парламент учетверте за менш як два роки

У Болгарії в неділю відбуваються дострокові парламентські вибори – це вже четверте голосування за менш як два роки, викликане відставкою уряду Кирила Петкова, повідомляє Європейська правда.

У день голосування виборчі дільниці відкриваються о 7:00 ранку і закриваються о 20:00 або до тих пір, поки є охочі проголосувати. Загалом право голосу мають понад 6,6 мільйона болгар на 11 636 виборчих дільницях.

На 240 місць у парламенті, згідно з даними останніх соціологічних опитувань, претендують від шести до восьми партій.

З 25-26% лідирує "Громадянський рух за розвиток Болгарії" (ГЕРБ) колишнього багаторічного прем’єр-міністра країни Бойка Борисова, на другому місці – ліберальна і проєвропейська "Продовжуємо зміни" експрем’єра Кирила Петкова (16-17%).

Перетнути 4%-вий бар’єр можуть також турецька етнічна партія "Рух за права і свободи", що тяжіє до співпраці з ГЕРБ (12-13%), ультранаціоналістичне й проросійське "Відродження" (11-13%), а також учасники попередньої урядової коаліції – "Болгарська соціалістична партія" (9-10%) та права "Демократична Болгарія" (близько 8%).

Крім того, шанси пройти в парламент є і в популістської партії "Є такий народ" та консервативного "Болгарського підйому" (її очолює ексміністр оборони Болгарії Стефан Янев, що пішов у відставку після того, як назвав війну РФ проти України "операцією").

Явка на виборах до парламенту Болгарії, як очікується, буде низькою через розчарування виборців у політичній нестабільності. Перші попередні результати мають бути оприлюднені вже в понеділок уранці.

У разі, якщо новообраний парламент не зможе сформувати уряд, то президент Болгарії Румен Радєв призначить технічний кабінет, який, імовірно, працюватиме до наступних виборів. Деякі аналітики, однак, вважають, що партії зможуть об’єднатися на тлі економічної кризи й війни в Україні та сформувати уряд технократів.

Як повідомлялося, президент Болгарії Румен Радев визначив 2 жовтня як дату четвертих парламентських виборів у країні менш ніж за два роки після розвалу в червні коаліційного уряду прем'єр-міністра-реформатора Кирила Петкова.

Політична криза в Болгарії почалася у червні, коли популістська партія "Є такий народ" вийшла з чотирипартійної правлячої коаліції. Опозиційна партія ГЕРБ на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим ініціювала вотум недовіри, і уряд Кирила Петкова було відправлено у відставку.