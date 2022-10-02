Генштаб: ЗСУ ліквідували вже понад 60 тисяч окупантів
Збройні сили України ліквідували понад 60 тисяч російських військових з початку повномасштабного вторгнення.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
- танків – 2377 (+23),
- бойових броньованих машин – 4975 (+26),
- артилерійських систем – 1405 (+8),
- РСЗВ – 337 (+1),
- засобів ППО – 176,
- літаків – 264,
- гелікоптерів – 227 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
- крилатих ракет – 246,
- кораблів / катерів – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10),
- спеціальної техніки – 131.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, відзначили в Генштабі.