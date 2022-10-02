Генштаб: ЗСУ ліквідували вже понад 60 тисяч окупантів

Генштаб: ЗСУ ліквідували вже понад 60 тисяч окупантів
Фото: Facebook

Збройні сили України ліквідували понад 60 тисяч російських військових з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків – 2377 (+23),
  • бойових броньованих машин – 4975 (+26),
  • артилерійських систем – 1405 (+8),
  • РСЗВ – 337 (+1),
  • засобів ППО – 176,
  • літаків – 264,
  • гелікоптерів – 227 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),
  • крилатих ракет – 246,
  • кораблів / катерів – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10),
  • спеціальної техніки – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, відзначили в Генштабі.

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