Генштаб: ЗСУ ліквідували вже понад 60 тисяч окупантів

Збройні сили України ліквідували понад 60 тисяч російських військових з початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 60110 (+500) осіб ліквідовано,

танків – 2377 (+23),

бойових броньованих машин – 4975 (+26),

артилерійських систем – 1405 (+8),

РСЗВ – 337 (+1),

засобів ППО – 176,

літаків – 264,

гелікоптерів – 227 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1015 (+6),

крилатих ракет – 246,

кораблів / катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3796 (+10),

спеціальної техніки – 131.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках, відзначили в Генштабі.