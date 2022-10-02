ОВА: російська армія атакувала Сумську область з САУ

Російські війська вночі та зранку 2 жовтня знову обстріляли Сумську область. Зафіксовано 16 "прильотів", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Близько 2:00 окупанти двічі обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Армія РФ застосувала міномети та самохідні артилерійські установки. Усього зафіксували 12 "приходів".

Вже о 9:00 росіяни вдарили з САУ по Хотінській громаді. Місцеві жителі повідомляють про чотири "прильоти".

За попередньо інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань.