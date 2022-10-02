У Пентагоні озвучили умову вступу України в НАТО

Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО. Однак рішення про можливий вступ України мають ухвалити всі країни-учасниці блоку, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

"Ми прагнемо підтримувати політику "відкритих дверей" НАТО, але рішення про розширення Альянсу повинні приймати всі країни блоку" , - заявив Остін.

Він наголосив, що наразі США зосереджені насамперед на допомозі Україні, яка з 24 лютого захищається від російського вторгнення.

"Ми робимо все можливе, щоб Україна мала те, що їй потрібно для успіху. І ми бачимо дійсно хороші результати, досягнуті українськими силами" , - підсумував глава Пентагону.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Як згодом стало відомо, в Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

Щобільше, видання Politico пише, що заявка України про прискорений вступ до НАТО нібито "стала несподіванкою" для адміністрації президента США Джо Байдена.