ОВА: на Чернігівщині авто підірвалося на міні, люди загинули

У неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 людини, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Про це заявив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули" , - йдеться в повідомленні.

За його словами, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

"Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки" , - додав Чаус.

Як повідомлялось, автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.