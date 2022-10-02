Bloomberg: США підштовхують ЄС до подальших виплат допомоги Україні

США підштовхують європейських колег до подальших виплат Україні фінансової допомоги. ЄС критикують за невиконання своїх зобов'язань, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Джерела видання у США зазначають, що Білий дім після погодження виплат Україні на суму 4,5 млрд доларів провів бесіди з Євросоюзом. США закликають Європу зробити більше.

За словами одного зі співрозмовників, ЄС веде внутрішні переговори щодо виконання попередніх зобов'язань. Водночас союзники обговорюють регулярніший механізм, який допоможе зберегти економіку України на плаву, якщо війна затягнеться.

Очікується, що лідери країн ЄС обговорять фінансові потреби України на саміті у Чехії цього тижня. Дипломати, які готували зустріч, заявили, що в ЄС обговорюється сума в 1,5 млрд доларів на місяць.

Нагадаємо, що раніше ЄС погодив для України 9 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Брюссель виділив 1 млрд, а також схвалив 5 млрд. Однак решта залишається заблокованою через питання, у тому числі про те, чи має бути допомога у формі грантів або позик.