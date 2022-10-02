Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України

Конституційний суд РФ схвалив анексію областей України

Конституційний суд РФ схвалив пакет документів про "прийняття" окупованих "ДНР", "ЛНР", Херсонської та Запорізької областей до складу Росії, навіть призначили "вибори" в "парламенти" на 2023 рік, повідомляє Українська правда.

Згідно з постановою Конституційного суду, "ДНР" і "ЛНР" увійшли до складу Росії в статусі "республік" з російською мовою як державною.

Запорізька і Херсонська області вважаються "прийнятими" у РФ як "окремі суб'єкти зі своїми нинішніми назвами".

Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей будуть іменуватися губернаторами.

Вибори "парламентів" чотирьох окупованих українських областей мають відбутися у вересні 2023 року.

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